Військовослужбовець з Драбівської громади на Черкащині загинув від рук окупантів. Саме Ярослав був водієм авто з легендарного відео про "Толіка-відеореєстратора".

Читайте також Загинула на могилі свого чоловіка: на Київщині ворожа ракета вбила жінку на цвинтарі

Коли попрощаються із легендою

Похорон захисника Ярослава відбудеться завтра, 18 листопада. Односельчани загиблого героя збирають на допомогу матері.

Реквізити: 5168 7574 0137 2422 (Царюк Тетяна).

За інформацією місцевих ЗМІ, Анатолій, який є автором вірусного відео, продовжує боронити Україну.

Увага, нецензурна лексика! Легендарне "Ярік бачок потік": дивіться відео 18+

Втрати противника на 17 листопада

За добу українські військові ліквідували 400 окупантів. Окрім того, ЗСУ знищили:

  • танків – 2878 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 5804 (+7) одиниці;
  • артилерійських систем – 1860 одиниць;
  • РСЗВ – 393 одиниці;
  • засобів ППО – 209 одиниць;
  • літаків – 278 одиниць;
  • гелікоптерів – 261 одиниця;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) одиниця;
  • крилатих ракет – 474 одиниці;
  • кораблів /катери – 16 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) одиниці;
  • спеціальна техніка – 160 одиниць.

Зауважте – Яка ситуація на фронті: дивіться відео