Військовослужбовець з Драбівської громади на Черкащині загинув від рук окупантів. Саме Ярослав був водієм авто з легендарного відео про "Толіка-відеореєстратора".
Читайте також Загинула на могилі свого чоловіка: на Київщині ворожа ракета вбила жінку на цвинтарі
Коли попрощаються із легендою
Похорон захисника Ярослава відбудеться завтра, 18 листопада. Односельчани загиблого героя збирають на допомогу матері.
Реквізити: 5168 7574 0137 2422 (Царюк Тетяна).
За інформацією місцевих ЗМІ, Анатолій, який є автором вірусного відео, продовжує боронити Україну.
Увага, нецензурна лексика! Легендарне "Ярік бачок потік": дивіться відео 18+
Втрати противника на 17 листопада
За добу українські військові ліквідували 400 окупантів. Окрім того, ЗСУ знищили:
- танків – 2878 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5804 (+7) одиниці;
- артилерійських систем – 1860 одиниць;
- РСЗВ – 393 одиниці;
- засобів ППО – 209 одиниць;
- літаків – 278 одиниць;
- гелікоптерів – 261 одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) одиниця;
- крилатих ракет – 474 одиниці;
- кораблів /катери – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) одиниці;
- спеціальна техніка – 160 одиниць.
Зауважте – Яка ситуація на фронті: дивіться відео