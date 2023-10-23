Старший был младшим сержантом полка "Азов" на псевдо "Джиксер". А младший, по псевдо "Бодя-Вишня", был добровольцем. О братьях Вишневых рассказала их мать – Светлана Вишневая.

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Что известно о павших защитниках

"Джиксер" погиб во время боя в окрестностях Мариуполя 12 марта 2022 года. Младший, "Бодя-Вишня", ушел в ВСУ добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения. Он погиб во время выполнения боевого задания в селе Андреевка Херсонской области.

Как рассказала Светлана, Мирослав был серьезнее и продумывал каждый шаг. А Богдан – "более шустрый" – сделал работу и побежал дальше.

Мирослав, находившийся в "Азове", очень любил мотоциклы. С малых лет он мечтал о байке. К слову, именно поэтому у него было псевдо "Джиксер" – это марка спортивного байка.

Я была против такой техники, говорила, что очень рискованно из-за скорости. А он говорил: "Мама, ты не понимаешь: это такой адреналин, что не передать". И еще у него было такое выражение, что люди – это те же мотоциклы, только по-разному за тонированные. Богдан тоже любил технику, но с малых лет он любил ездить на мотоблоке. У нас свое хозяйство было, мы в деревне жили. И он сам себе придумывал какую-то работу, чтобы ехать,

– сказала она.

В 2018 году Мирослава призвали в срочную службу. Там он услышал о полке "Азов" и решил стать именно азовцем. Он решил не заканчивать на срочной службе. Когда его взяли в "Азов", он был очень рад, потому что очень этого хотел.

Богдан тоже отслужил "срочную" и вернулся домой. Когда же началась полномасштабная война, Мирослав позвонил брату и сказал, что нужно идти защищать свою страну.

А так как они были очень близки, то он не мог не повиноваться. Сначала он собирался ехать в Мирослава в Мариуполь. Но в первые дни нельзя было никуда уехать, поэтому он ушел в военкомат. Сразу был в Одесской области, потом в Николаеве, а потом уже в Херсонской области,

– рассказала Светлана Вишня.

Сыновья Светланы погибли с разницей ровно в пять месяцев и дата в дату. Мирослав – 12 марта, а Богдан – 12 августа. Теперь двенадцатое число для семьи проклято.

Мирослав погиб в Мариуполе в окрестностях города. Военного наградили орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Был обстрел. Он пошел на свою позицию с двумя собратьями. Они увидели, что туда попал враг и пошли туда, а там была засада. И вот рассказывали ребята, что когда они пришли и увидели тело, то поняли, что Мирослав еще в последние секунды отстреливался,

– рассказала женщина.

Богдан очень переживал смерть брата, хотя и не показывал этого. Ребята были очень близки. Он хотел отомстить Мирославу и говорил, что теперь должен жить за двоих.

Через полгода женщина потеряла на войне младшего сына. Богдан позвонил матери 11 августа и сказал, что они идут на задачу, что все будет хорошо. Он сказал, что его не будет на связи дней 3 – 4 и чтобы его не искали – он сам позвонит по телефону, когда вернется.

Прошло три дня. Звонка нет. В части, где служил Богдан, был мой знакомый. Я ему позвонила, спросила, вернулись ли ребята из задания. Он промолчал. Я повторила вопрос. А он протяжным голосом спросил: "А что тебе никто не звонил?" Я сразу сказала: "Говори, что случилось?" А он сказал: "Нет больше Боди". Я не поверила, подумала, что это какая ошибка. И собиралась ехать в военкомат, чтобы выяснить все. Но не успела: военкомат сам мне позвонил и сказал: "Ваш сын погиб",

– сказала женщина.

Тело Богдана привезли через два дня. А Мирослава мать искала больше года. Он погиб он 12 марта 2022 года, а похоронить его удалось аж 27 мая 2023 года.

Останки Мирослава было найти очень сложно

Женщина отметила, что тела, среди которых было тело Мирослава, привезли из Мариуполя – они были в подожженном россиянами рефрижераторе. Оккупанты пытались уничтожить рефрижератор с телами азовцев. Обнаружили останки Мирослава после продолжительных анализов ДНК Светланы и ее бывшего мужа.

Сейчас Светлана Вишнева живет ради памяти своих ребят. Она убеждена, что должна рассказывать о них, их подвигах и напоминать, благодаря кому мы живем. Однако от потери прийти в себя трудно.

Зайдешь в дом, а там все напоминает о них. Пошла на кладбище – все о них. В соцсетях тоже все о таких ребятах, как они. Одно только держит – память о них. Мои сыновья были смелы, отважны, отдали самое дорогое, что у них было – свою жизнь – за то, чтобы мы жили, за Украину,

– добавила она.

Вечная память павшим защитникам. Спасибо за защиту.