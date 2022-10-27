В то же время теплее всего будет на Юге – до +17 градусов.

Важно Украину ждут немецкие зимы: синоптик рассказал об изменениях климата

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, из ближайших дней самым теплым в Украине будет суббота, 29 октября. Тогда ожидается до +19 градусов. Однако и пятница, 28 октября, будет не намного прохладнее – +9…+14 в большинстве регионов и до +13…+18 градусов на Юге и Западе Украины.

Дожди в пятницу маловероятны, но будут туманы, в которых видимость будет снижаться до 300 – 500 метров. Ветер ожидается западный, небольшой или умеренный.

В Киеве 28 октября будет до +13…+14 градусов, но без существенных осадков.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины будет облачная погода, которая продержится до самого вечера, однако серьезных осадков не будет. Температура воздуха будет составлять +12...+14 градусов. На Востоке погода будет облачной, но без осадков. Температура воздуха резко опустится до +7...+9 градусов.

В большинстве северных регионов небо будет затянуто облаками. Столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Идентичная ситуация будет и на Юге. Температура воздуха будет составлять +13...+15 градусов.

Облачная погода продержится в Киеве весь день, но без осадков. Воздух прогреется до +11...+13 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +12...+14

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +9...+11

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 28 октября / Карта Укргидрометцентра