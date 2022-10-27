Водночас найтепліше буде на Півдні – до +17 градусів.
Важливо На Україну чекають німецькі зими: синоптик розповів про зміни клімату
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, з найближчих днів найтеплішою в Україні буде субота, 29 жовтня. Тоді очікується аж до +19 градусів. Однак і п'ятниця, 28 жовтня, буде не набагато прохолодніша – +9...+14 у більшості регіонів та до +13...+18 градусів на Півдні та Заході України.
Дощі в п'ятницю малоймовірні, але будуть тумани, в яких видимість знижуватиметься до 300 – 500 метрів. Вітер очікується західний, невеликий або помірний.
У Києві 28 жовтня буде до +13...+14 градусів, але без істотних опадів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України буде хмарна погода, яка триматиметься до самого вечора, однак серйозних опадів не буде. Температура повітря складатиме +12...+14 градусів. На Сході погода також буде хмарною, але без опадів. Натомість температура повітря різко опуститься до +7...+9 градусів.
У більшості північних регіонів небо також буде затягнуто хмарами. Стовпчики термометрів покажуть +11...+13 градусів. Ідентична ситуація буде і на Півдні. Температура повітря складатиме +13...+15 градусів.
Хмарна погода протримається у Києві увесь день, але без опадів. Повітря прогріється до +11...+13 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +12...+14
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +12...+14
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +7...+9
Харків – +9...+11
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 28 жовтня / Карта Укргідрометцентру