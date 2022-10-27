Водночас найтепліше буде на Півдні – до +17 градусів.

Важливо На Україну чекають німецькі зими: синоптик розповів про зміни клімату

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, з найближчих днів найтеплішою в Україні буде субота, 29 жовтня. Тоді очікується аж до +19 градусів. Однак і п'ятниця, 28 жовтня, буде не набагато прохолодніша – +9...+14 у більшості регіонів та до +13...+18 градусів на Півдні та Заході України.

Дощі в п'ятницю малоймовірні, але будуть тумани, в яких видимість знижуватиметься до 300 – 500 метрів. Вітер очікується західний, невеликий або помірний.

У Києві 28 жовтня буде до +13...+14 градусів, але без істотних опадів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України буде хмарна погода, яка триматиметься до самого вечора, однак серйозних опадів не буде. Температура повітря складатиме +12...+14 градусів. На Сході погода також буде хмарною, але без опадів. Натомість температура повітря різко опуститься до +7...+9 градусів.

У більшості північних регіонів небо також буде затягнуто хмарами. Стовпчики термометрів покажуть +11...+13 градусів. Ідентична ситуація буде і на Півдні. Температура повітря складатиме +13...+15 градусів.

Хмарна погода протримається у Києві увесь день, але без опадів. Повітря прогріється до +11...+13 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +12...+14

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +7...+9

Харків – +9...+11

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 28 жовтня / Карта Укргідрометцентру