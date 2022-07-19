Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Тревога в этих областях была объявлена после 11:21.

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Стоит отметить что в Херсонской области воздушную тревогу не включали, ведь она почти полностью под российской оккупацией. В то же время в Херсоне слышны взрывы, сообщают местные журналисты. В районе Антоновского моста виден столб дыма.

После 11:55 в этих областях начали объявлять отбой воздушной тревоги. По состоянию на 12:04 воздушная тревога оставалась в Сумской области, а также в Луганской, где воздушная тревога постоянно с 4 апреля.