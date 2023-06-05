Мониторинговый телеграм-канал сообщил, что была угроза атаки из оперативно-тактического ракетного комплекса. Стоит отметить, что к нему относятся и ракеты "Искандер", которые могут прилетать в Украину через несколько минут после тревоги, пишет 24 канал.

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Что известно о воздушной тревоге

Воздушную тревогу ориентировочно в 8:14 5 июня объявили в:

Херсонской;

Николаевской;

Запорожский;

Днепропетровской;

Донецкий;

Харьковской;

Полтавской;

Сумской области;

Светловодске и тергромаде Александрийского района Кировоградской области.

Monitor сообщил, что по состоянию на 8:17 была угроза ЗРК/ОТРК с юго-востока.

Уже ориентировочно в 8:51 5 июня на всей территории Украины объявили об отбое воздушной тревоги. Правда, сирены не выключают с апреля в Луганской области и с декабря – в Крыму.

Россия ударила по Днепру: главное

Российские оккупанты вечером 3 июня ударили по городу Днепр. В областной военной администрации сообщили, что оккупанты попали между двумя жилыми домами.

Взрыв раздался в Подгородненской общине Днепровского района. Известно, что две двухэтажки были частично разрушены. Также россияне повредили 10 частных домов, автомобиль, магазин и газопровод.

На месте работали 85 спасателей / Фото ГСЧС

К сожалению, были жертвы и пострадавшие. Из-под завалов вытащили тело 2-летней девочки. Ее мама находилась в больнице. Пострадали в результате атаки 25 человек. Из них пятеро детей:

6-летний Давид в тяжелом состоянии в больнице;

11-летний Денис также госпитализирован в тяжелом состоянии;

15-летний Александр тоже в тяжелом состоянии;

17-летняя Лиза и 10-летняя Кира лечатся дома.

Последствия ракетного удара по пригороду Днепра / Фото Сергея Лисака

В Генштабе ВСУ впоследствии сообщили, что по пригороду Днепра враг попал одной ракетой "Искандер-К." Юрий Игнат объяснял, что у гражданских есть считанные минуты, чтобы пройти в укрытие. Ведь эта ракета пролетает достаточно быстро.