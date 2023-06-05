Моніторинговий телеграм-канал monitor повідомив, що є загроза атаки з оперативно-тактичного ракетного комплексу. Варто зазначити, що до нього належать ракети "Іскандер".
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Що відомо про повітряну тривогу
Повітряну тривогу орієнтовно о 8:14 5 червня оголосили в:
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Полтавській;
- Сумській областях;
- Світловодську та тергромаді Олександрійського району Кіровоградської області.
Сирени не вимикають з квітня На Луганщині та з грудня в Криму.