Вооруженные силы Украины только за сутки ликвидировали 22 оккупанта и уничтожили 1 БТР.

К теме Существенные потери врага на Юге: ВСУ уничтожили почти сотню россиян и много техники

Эти утраты неприятеля пополнили вчерашние. За сутки 30 мая украинские защитники на Востоке уничтожили до 50 россиян, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 миномета и 1 беспилотник.

Потери оккупантов на Юге

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 30 мая нанесли существенные потери российским оккупантам и на Юге. Они уничтожили 78 россиян, 8 танков, 2 гаубицы, самоходное орудие "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной техники.

Более того, ВСУ идут в наступление на Юге. В результате этого на Южнобужском направлении враг покинул село Николаевка, расположенное на севере Херсонской области.

Общие потери российской армии

С начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожают врага. По состоянию на 31 мая они уже отправили за российским кораблем около 30 500 оккупантов. Кроме того, армия захватчиков стала беднее на тысячи единиц техники. Например, ВСУ ликвидировали:

танков – 1 358,

боевых бронированных машин – 3 302,

артиллерийских систем – 649,

РСЗО – 207,

средств ПВО – 93,

самолетов – 208,

вертолетов – 174,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515,

крылатых ракет – 120,

кораблей и катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 275,

специальной техники – 48.

Из-за таких потерь у оккупантов – низкий моральный дух, который в дальнейшем будет только ухудшаться. Дело в том, что в войне против Украины погибают многие российские младшие офицеры. Поэтому командиры батальонов и бригад вынуждены непосредственно идти на поле боя и таким образом подвергаться опасности.

Кстати, недавно ВСУ накрыли командный пункт под Изюмом и уничтожили командный узел связи в Лимане.

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