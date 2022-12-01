Более того, он будет убеждать персонал Запорожской АЭС подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Этим АО управляет Росатом.

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Юрий Черничук будет склонять к коллаборантству

Как сообщили в "Энергоатоме", чтобы склонить на сторону оккупантов, он вместе с россиянами во второй половине дня 1 декабря планирует провести совещание с персоналом станции. В качестве аргументов будут звучать обещания "золотых гор":

высокой зарплаты,

стабильности,

социальных благ и т.д.

Будет звучать и традиционный для россиян лозунг "вне политики". Мол, главная задача персонала станции – работать ради безопасности атомной станции, а кому она будет принадлежать – вопрос второстепенный.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что действительно безопасность станции – главная задача ее работников, однако именно россияне стали причиной возможной техногенной катастрофы, когда захватили ЗАЭС и превратили ее в военную базу с солдатами, тяжелой техникой и оружием в машинных залах. Более того, именно они давят и издеваются над персоналом.

В "Энергоатоме" и на ЗАЭС призвали игнорировать оккупантов

В "Энергоатоме" подчеркнули, что когда россияне будут вынуждены покинуть временно оккупированные земли, все предатели, которые согласились сотрудничать с ними, будут отвечать за свои поступки.

Все эти уловки не сработают. Не становитесь сообщниками рашистов и их приспешников, не ведитесь на их призывы. А лучше – игнорируйте эти собрания и не соглашайтесь на подписание каких-либо липовых документов с фейковым рашистским предприятием,

– призывали в "Энергоатоме".

Также призвали не сотрудничать с оккупантами и.о. гендиректора ЗАЭС Дмитрий Вербицкий и главный инженер станции Игорь Мурашов. Они подчеркнули, что команда атомщиков уже девять месяцев подряд несгибаемо стоит на страже ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента. Зато те, кто перешел на сторону оккупантов, покрыли позором себя и свои семьи. "И ради чего? Чтобы помочь оккупантам умножать военные преступления против украинского народа, да и просто здравого смысла?"

Друзья, не дайте втянуть себя в пособничество врагу, потому что русские оккупанты на нашей земле и нашей станции ежедневно совершают преступления против человечества и человечности. Враг все равно отдаст ЗАЭС ее законному владельцу – украинскому Энергоатому,

– подчеркнули они.

Более того, после того, как россиян прогонят у коллаборантов будет только 2 пути: искать "счастливую жизнь" в России или сесть за решетку. И даже при первом варианте "российская пропагандистская машина высосет и выплюнет" предателей Украины или отправит их на фронт.

"И из почетных сегодня атомщиков вы превратитесь в отвратительных ядерных террористов. И будете оставаться ими до конца жизни", – сказали и.о. гендиректор ЗАЭС и главный инженер станции.

Что известно о Запорожской АЭС: последние новости

Даже военные корреспонденты России сообщают, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. Хотя такие сообщения могут быть еще одним элементом гибридной войны, МАГАТЭ действительно серьезно давит на Россию, чтобы та покинула АЭС.

Более того, МАГАТЭ решило усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине для защиты ее энергетической инфраструктуры. Происходит это на фоне массированных российских обстрелов.

То, что удержать ЗАЭС не удастся, понимают и сами россияне. По мнению российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, на это указывает ряд причин.

Конечно, в самой России заявили, что такого не может быть. И это на фоне того, что именно в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций, что оккупанты могут покинуть территорию атомной электростанции.

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