Более того, он будет убеждать персонал Запорожской АЭС подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Этим АО управляет Росатом.
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Юрий Черничук будет склонять к коллаборантству
Как сообщили в "Энергоатоме", чтобы склонить на сторону оккупантов, он вместе с россиянами во второй половине дня 1 декабря планирует провести совещание с персоналом станции. В качестве аргументов будут звучать обещания "золотых гор":
- высокой зарплаты,
- стабильности,
- социальных благ и т.д.
Будет звучать и традиционный для россиян лозунг "вне политики". Мол, главная задача персонала станции – работать ради безопасности атомной станции, а кому она будет принадлежать – вопрос второстепенный.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что действительно безопасность станции – главная задача ее работников, однако именно россияне стали причиной возможной техногенной катастрофы, когда захватили ЗАЭС и превратили ее в военную базу с солдатами, тяжелой техникой и оружием в машинных залах. Более того, именно они давят и издеваются над персоналом.
В "Энергоатоме" и на ЗАЭС призвали игнорировать оккупантов
В "Энергоатоме" подчеркнули, что когда россияне будут вынуждены покинуть временно оккупированные земли, все предатели, которые согласились сотрудничать с ними, будут отвечать за свои поступки.
Все эти уловки не сработают. Не становитесь сообщниками рашистов и их приспешников, не ведитесь на их призывы. А лучше – игнорируйте эти собрания и не соглашайтесь на подписание каких-либо липовых документов с фейковым рашистским предприятием,
– призывали в "Энергоатоме".
Также призвали не сотрудничать с оккупантами и.о. гендиректора ЗАЭС Дмитрий Вербицкий и главный инженер станции Игорь Мурашов. Они подчеркнули, что команда атомщиков уже девять месяцев подряд несгибаемо стоит на страже ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента. Зато те, кто перешел на сторону оккупантов, покрыли позором себя и свои семьи. "И ради чего? Чтобы помочь оккупантам умножать военные преступления против украинского народа, да и просто здравого смысла?"
Друзья, не дайте втянуть себя в пособничество врагу, потому что русские оккупанты на нашей земле и нашей станции ежедневно совершают преступления против человечества и человечности. Враг все равно отдаст ЗАЭС ее законному владельцу – украинскому Энергоатому,
– подчеркнули они.
Более того, после того, как россиян прогонят у коллаборантов будет только 2 пути: искать "счастливую жизнь" в России или сесть за решетку. И даже при первом варианте "российская пропагандистская машина высосет и выплюнет" предателей Украины или отправит их на фронт.
"И из почетных сегодня атомщиков вы превратитесь в отвратительных ядерных террористов. И будете оставаться ими до конца жизни", – сказали и.о. гендиректор ЗАЭС и главный инженер станции.
Что известно о Запорожской АЭС: последние новости
- Даже военные корреспонденты России сообщают, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. Хотя такие сообщения могут быть еще одним элементом гибридной войны, МАГАТЭ действительно серьезно давит на Россию, чтобы та покинула АЭС.
- Более того, МАГАТЭ решило усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине для защиты ее энергетической инфраструктуры. Происходит это на фоне массированных российских обстрелов.
- То, что удержать ЗАЭС не удастся, понимают и сами россияне. По мнению российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, на это указывает ряд причин.
- Конечно, в самой России заявили, что такого не может быть. И это на фоне того, что именно в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций, что оккупанты могут покинуть территорию атомной электростанции.
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