Гражданина России официально обвинили в пособничестве в действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. Агента разоблачили контрразведчики СБУ на Закарпатье в марте.

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Заключение на 7 лет

Свалявский районный суд Закарпатской области вынес обвинительный приговор агенту рф, собиравшему для фсб общественно-политическую информацию в Украине. Ему определили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет,

– говорится в сообщении.

Как сообщает Офис генпрокурора, преступник собирал и передавал россиянам информацию об общественно-политических и экономических процессах в Украине.

А с 24 февраля он готовил фейковые публикации в СМИ с призывами изгнать националистические группировки ради спасения крупных городов. Также агент распространял информацию о том, что якобы украинские власти виновны в мародерстве и гибели военных.

Вознаграждение поступало на счет сожительницы

За данные о ситуации в Украине и ложь в СМИ агент регулярно получал деньги. Средства поступали на банковские счета его сожительницы. Ее тоже осудили за пособничество в захвате государственной власти.

Следователи и контрразведчики СБУ установили всю цепочку его кураторов и координаторов из фсб, учитывая служащих под прикрытием.

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