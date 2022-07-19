Громадянина росії офіційно звинуватили у пособництві в діях, вчинених з метою захоплення державної влади. Агента викрили контррозвідники СБУ на Закарпатті в березні.

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Ув'язнення на 7 років

Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту рф, який збирав для фсб суспільно-політичну інформацію в Україні. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років,

– мовиться в повідомленні.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, злочинець збирав та передавав росіянам інформацію про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні.

А з 24 лютого він готував фейкові публікації у ЗМІ із закликами до вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст. Також агент поширював інформацію про те, що нібито українська влада винна в мародерстві та загибелі військових.

Винагорода надходила на рахунок співмешканки

За дані про ситуацію в Україні та брехню в ЗМІ, агент регулярно отримував гроші. Кошти надходили на банківські рахунки його співмешканки. Її теж засудили за пособництво у захопленні державної влади.

Слідчі та контррозвідники СБУ встановили весь ланцюжок його кураторів і координаторів з фсб, враховуючи службовців під прикриттям.

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