О недовольстве людей рассказал местный журналист Виталий Глагола. По его данным, убийц 25 января выпустил из-под стражи судья Виноградовского районного суда Василий Трагнюк.
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Бунт произошел вечером 25 января в селе Подвиноградов Береговского района.
"Люди требуют вернуть двух подозреваемых в преступлении в тюрьму", – написал Глагола и добавил видео с места событий.
Отмечается, что ромы требуют вернуть под стражу подозреваемых. На опубликованных видео можно увидеть, что люди развели посреди улицы большой костер.
Журналист напомнил, что 27 ноября в селе Подвиноградов Береговского района Закарпатской области произошла массовая драка, во время которой 34-летний местный житель убил 40-летнего.
Драка произошла из-за выборов нового барона.
Убийство во время выборов барона: что известно
- 27 ноября в полицию поступило сообщение о драке на одной из улиц в селе Подвиноградов. Правоохранители, прибывшие на вызов, прекратили нарушение общественного порядка и не допустили развития конфликта. В результате происшествия был смертельно травмирован один из участников.
- Тогда полиция сообщила, что подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.
- Организатором драки является 41-летний местный житель. По информации следствия, подозреваемые заранее подготовились и сами с угрозами спровоцировали конфликт между людьми.