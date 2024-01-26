О недовольстве людей рассказал местный журналист Виталий Глагола. По его данным, убийц 25 января выпустил из-под стражи судья Виноградовского районного суда Василий Трагнюк.

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Бунт произошел вечером 25 января в селе Подвиноградов Береговского района.

"Люди требуют вернуть двух подозреваемых в преступлении в тюрьму", – написал Глагола и добавил видео с места событий.

Отмечается, что ромы требуют вернуть под стражу подозреваемых. На опубликованных видео можно увидеть, что люди развели посреди улицы большой костер.

Журналист напомнил, что 27 ноября в селе Подвиноградов Береговского района Закарпатской области произошла массовая драка, во время которой 34-летний местный житель убил 40-летнего.

Драка произошла из-за выборов нового барона.

Убийство во время выборов барона: что известно