Про невдоволення людей розповів місцевий журналіст Віталій Глагола. За його даними, вбивць 25 січня випустив з-під варти суддя Виноградівського районного суду Василь Трагнюк.
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Бунт стався ввечері 25 січня у селі Підвиноградів Берегівського району.
"Люди вимагають повернути двох підозрюваних у злочині до в'язниці", – написав Глагола та додав відео з місця подій.
Зазначається, що роми вимагають повернути під варту підозрюваних. На опублікованих відео можна побачити, що люди розвели посеред вулиці велике вогнище.
Журналіст нагадав, що 27 листопада в селі Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області сталася масова бійка, під час якої 34-річний місцевий житель убив 40-річного.
Бійка сталася через вибори нового барона.
Вбивство під час виборів барона: що відомо
- 27 листопада до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів.
- Правоохоронці, які прибули на виклик, припинили порушення громадського порядку та не допустили розвитку конфлікту. Та внаслідок події було смертельно травмовано одного з учасників.
- Тоді поліція повідомила, що підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
- Організатором бійки є 41-річний місцевий мешканець. За інформацією слідства, підозрювані заздалегідь підготувалися та самі із погрозами спровокували конфлікт між людьми.