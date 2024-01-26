Про невдоволення людей розповів місцевий журналіст Віталій Глагола. За його даними, вбивць 25 січня випустив з-під варти суддя Виноградівського районного суду Василь Трагнюк.

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Бунт стався ввечері 25 січня у селі Підвиноградів Берегівського району.

"Люди вимагають повернути двох підозрюваних у злочині до в'язниці", – написав Глагола та додав відео з місця подій.

Зазначається, що роми вимагають повернути під варту підозрюваних. На опублікованих відео можна побачити, що люди розвели посеред вулиці велике вогнище.

Журналіст нагадав, що 27 листопада в селі Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області сталася масова бійка, під час якої 34-річний місцевий житель убив 40-річного.

Бійка сталася через вибори нового барона.

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