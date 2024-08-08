Известно, что задержанного депутата обвиняют в деятельности против Украины.

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Вблизи границы со Словакией задержали депутата, которого обвиняют в деятельности против Украины

В четверг, 8 августа, стало известно, что пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу. Мужчину во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Великий Березный" в нескольких сотнях метров от госграницы. Лицо, которая направлялась в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.

Во время проведения проверки оперативные сотрудники пограничного отряда установили, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей – "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников".

Известно, что мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности по статье – "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

"После проведения необходимых мероприятий мужчина выбыл из приграничья в сопровождении сотрудников соответствующих правоохранительных органов", – говорится в сообщении.