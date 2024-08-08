Відомо, що затриманого депутата обвинувачують у діяльності проти України.

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Поблизу кордону зі Словаччиною затримали депутата, якого обвинувачують у діяльності проти України

У четвер, 8 серпня, стало відомо, що прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Чоловіка під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від держрубежу. Особу, яка прямувала у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

Під час проведення перевірки оперативні співробітники прикордонного загону встановили, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників".

Відомо, що чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності за статтею – "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

"Після проведення необхідних заходів чоловік вибув з прикордоння у супроводі співробітників відповідних правоохоронних органів", – ідеться в повідомленні.