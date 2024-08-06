Під час окупації Козаровичів Тамрян був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні. Йому вже повідомили про підозру.
Читайте також Причетний до масових репресій в Херсонській області: СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії
Тамрян намагався вбити цивільного
Олександр Тамрян – 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ. На початку повномасштабної війни брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.
Під час тимчасової окупації населеного пункту Тамрян був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні.
Спецназівцю ГРУ Тамряну повідомили про підозру / Колаж СБУ
Так, на початку березня 2022 року, перебуваючи на території селища, він разом з іншими військовими Росії об'їжджав помешкання місцевих жителів.
Під час одного з таких "рейдів" Тамрян увірвався на подвір'я 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата. Далі фігурант та ще чотири окупанти продовжили бити потерпілого ногами та прикладами,
– повідомили в СБУ.
Додали, що в такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка "зізнання" у співпраці із Силами оборони. Однак, не вдалося.
Потім окупанти залишили потерпілого стікати кров'ю у дворі. Тамрян пригрозив йому, що зараз повернеться і вб'є.
За даними слідства, потерпілому вдалося сховатися й завдяки цьому уникнути фізичної розправи.
Унаслідок побиття росіяни зламали йому ребра, розбили голову, пошкодили грудну клітку, поперек і ноги,
– розповіли в СБУ.
Зазначили, що слідчі Служби заочно повідомили Тамряну про підозру за статтею "Жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб". Наразі тривають комплексні заходи, аби покарати воєнного злочинця.