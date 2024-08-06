Під час окупації Козаровичів Тамрян був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні. Йому вже повідомили про підозру.

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Тамрян намагався вбити цивільного

Олександр Тамрян – 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ. На початку повномасштабної війни брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.

Під час тимчасової окупації населеного пункту Тамрян був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні.

Спецназівцю ГРУ Тамряну повідомили про підозру / Колаж СБУ

Так, на початку березня 2022 року, перебуваючи на території селища, він разом з іншими військовими Росії об'їжджав помешкання місцевих жителів.

Під час одного з таких "рейдів" Тамрян увірвався на подвір'я 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата. Далі фігурант та ще чотири окупанти продовжили бити потерпілого ногами та прикладами,

– повідомили в СБУ.

Додали, що в такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка "зізнання" у співпраці із Силами оборони. Однак, не вдалося.

Потім окупанти залишили потерпілого стікати кров'ю у дворі. Тамрян пригрозив йому, що зараз повернеться і вб'є.

За даними слідства, потерпілому вдалося сховатися й завдяки цьому уникнути фізичної розправи.

Унаслідок побиття росіяни зламали йому ребра, розбили голову, пошкодили грудну клітку, поперек і ноги,

– розповіли в СБУ.

Зазначили, що слідчі Служби заочно повідомили Тамряну про підозру за статтею "Жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб". Наразі тривають комплексні заходи, аби покарати воєнного злочинця.