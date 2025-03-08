Мужчины пытались выехать в Румынию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

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Какую схему незаконного пересечения границы хотели организовать на Закарпатье

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, на одном из контрольных постов на Закарпатье сотрудники оперативно-розыскного отдела и пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда вместе с полицией разоблачили попытку незаконной переправки военнообязанных за границу.

Двое мужчин в форме медперсонала хотели сбежать за границу: смотрите видео

Около полуночи 8 марта правоохранители остановили скорую для проверки. Внутри, кроме водителя, находились двое мужчин в форме медперсонала. Однако никаких документов, которые бы подтверждали их статус медиков, они не имели.

Как выяснилось, 32-летний водитель из Львова, который работает в одной из частных клиник, за 1000 долларов согласился перевезти двух мужчин из Житомирской и Киевской областей до границы. Те намеревались нелегально попасть в Румынию, минуя официальные пункты пропуска.

По словам самих "медбратьев", их побег в Румынию стоил каждому по 11 тысяч долларов, которые они должны были передать организаторам незаконной схемы.

Водителю скорой вручили подозрение о незаконной переправке лиц через государственную границу.