Чоловіки намагалися виїхати у Румунію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

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Яку схему незаконного перетину кордону хотіли організувати на Закарпатті

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, на одному з контрольних постів співробітники оперативно-розшукового відділу та прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону разом із поліцією викрили спробу незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Двоє чоловіків у формі медперсоналу хотіли втекти за кордон: дивіться відео

Близько опівночі 8 березня правоохоронці зупинили швидку для перевірки. Усередині, окрім водія, перебували двоє чоловіків у формі медперсоналу. Проте жодних документів, які б підтверджували їхній статус медиків, вони не мали.

Як з’ясувалося, 32-річний водій зі Львова, який працює в одній із приватних клінік, за 1000 доларів погодився перевезти двох чоловіків із Житомирської та Київської областей до кордону. Ті мали намір нелегально потрапити до Румунії, оминувши офіційні пункти пропуску.

За словами самих "медбратів", їхня втеча до Румунії коштувала кожному по 11 тисяч доларів, які вони мали передати організаторам незаконної схеми.

Водієві швидкої вручили підозру про незаконне переправлення осіб через державний кордон.