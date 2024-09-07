Работник полиции получил ожоги на руках и ногах. Однако агрессивного злоумышленника, к счастью, удалось задержать.

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Подробности инцидента

В полиции сообщили, что из-за ревности к жене мужчина угрожал поджечь себя, а также дом, в котором проживают еще несколько семей.

Когда наряд полиции прибыл на место происшествия, то нарушитель успел поджечь детскую коляску и вынес во двор газовый баллон и открыл вентиль на нем. В этот момент рядом с мужчиной находился его малолетний сын.

Пока один из полицейских вел переговоры, другой, 21-летний правоохранитель, обошел дом и смог выхватить газовый баллон и оттолкнуть его на безопасное для других людей расстояние. Однако в этот момент произошло возгорание, в результате которого работник полиции получил ожоги рук и ног,

– сообщили в полиции.

Во время этого события никто из гражданских людей не пострадал.

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Напомним, что тем временем в Одессе разыскивают неизвестного, который совершил выстрелы в сторону прохожего.