Сегодня, 6 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия 6 сентября погиб полицейский офицер Чернобаевской общины сектора превенции Золотоношского РВП ГУНП в Черкасской области Виталий Гайдаренко.

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Что известно

Из собственных источников журналистам Общественного узнали, что авто, в котором ехал полицейский, въехало в дерево и загорелось.

Чернобаевский поселковый совет и депутаты поселкового совета выражают соболезнования его родным и близким. Хотя никакие слова утешения и поддержки не помогут утолить их боль и страдания. В этот горький момент мы разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем головы в глубокой скорби,

– говорится в сообщении Чернобаевской общины.

Справка: Церемония прощания и захоронения состоится в поселке Большая Буримка 7 сентября 2024 года. Прощальная панихида начнется в 12 часов.

К слову, экс-главы Броварского РОВД, который пьяным влетел в толпу, освободили из-под стражи.