Напомним, 26 апреля 2024 г. в состоянии опьянения Владимир Майбоженко влетел на авто в толпу. Тогда четыре человека получили тяжелые травмы. Трое из них получили переломы, а одного из мужчин доставали прямо из-под колес авто.

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Майбоженко освободили из-под стражи

Броварской райсуд принял решение об освобождении из-под стражи Владимира Майбоженко, подозреваемого в ДТП, под личное обязательство. Экс-чиновник признал свою вину и отметил, что частично покрыл расходы на лечение пострадавших.

В то же время пострадавшие мать и дочь отмечают, что в течение 5 месяцев не получили никаких средств, а только обещания. Они утверждают, что лечение и реабилитацию оплачивали сами. Владимир Майбоженко апеллировал тем, что сейчас он безработный пенсионер, поэтому получает только пенсию.

Бывший чиновник РВА просил освобождения из-под стражи для полного возмещения средств на лечение и реабилитацию пострадавших. Впрочем отметил, что извинения у пострадавших не просил, поскольку это может считаться давлением.