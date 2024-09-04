Нагадаємо, 26 квітня 2024 р. у стані сп’яніння Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп. Тоді четверо людей отримали тяжкі травми. Троє з них отримали переломи, а одного з чоловіків діставали прямо з-під коліс авто.

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Майбоженка звільнили з-під варти

Броварський райсуд ухвалив рішення про звільнення з-під варти Володимира Майбоженка, підозрюваного в ДТП, під особисте зобов'язання. Ексчиновник визнав свою провину та зазначив, що частково покрив витрати на лікування постраждалих.

Водночас потерпілі мати та донька зазначають, що протягом 5 місяців не отримали жодних коштів, а лише обіцянки. Вони стверджують, що лікування і реабілітацію оплачували самі. Володимир Майбоженко апелював тим, що нині він безробітний пенсіонер, тож отримує лише пенсію.

Колишній чиновник РВА просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, позаяк це може вважатися тиском.