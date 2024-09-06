Оккупанты унесли жизни целой семьи – мамы и трех сестер Базилевичей.

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"Невыносимо больно"

Глава ОВА Николай Козицкий опубликовал фотографии прощания с жертвами. Он напомнил, что сегодня Львовщина похоронила шесть человек, погибших из-за комбинированного удара России по жилым домам во Львове.

️Евгения Базилевич, 43 года

️Ярина Базилевич, 21 год

️Дарина Базилевич, 18 лет

️Эмилия Базилевич, 7 лет

ирина Демидова, 52 года

️Юрий Арабский, 55 лет

Прощание с погибшими / Фото ОВА

54-летнего Александра Погорецкого похоронят завтра, 7 сентября.

Это невыносимо больно. Вечная память всем невинно убитым. Силы родным пережить это горе. Верю, что за каждую искалеченную жизнь оккупанты будут отвечать,

– написал председатель ОВА Николай Козицкий.

Фотографиями с похорон Евгении Базилевич и ее трех дочерей поделился и депутат Игорь Зинкевич.

Ярослав Базилевич потерял жену и трех дочерей / Фото Игорь Зинкевич

К слову, Львовский городской совет ранее сообщал, где именно похоронят погибших львовян.