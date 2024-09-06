Окупанти забрали життя цілої родини – матері та трьох сестер Базилевичів.

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"Нестерпно боляче"

Очільник ОВА Микола Козицький опублікував світлини прощання із жертвами. Він нагадав, що сьогодні Львівщина поховала шестеро людей, які загинули через комбінований удар Росії по житлових будинках у Львові.

️Євгенія Базилевич, 43 роки

️Ярина Базилевич, 21 рік

️Дарина Базилевич, 18 років

️Емілія Базилевич, 7 років

️Ірина Демидова, 52 роки

️Юрій Арабський, 55 років

Прощання із загиблими / Фото ОВА

54-річного Олександра Погорецького поховають завтра, 7 вересня.

Це нестерпно боляче. Вічна пам’ять всім невинно вбитим. Сили рідним пережити це горе. Вірю, що за кожне скалічене життя окупанти будуть відповідати,

– написав голова ОВА Микола Козицький.

Світлинами із похорону Євгенії Базилевич та її трьох доньок поділився і депутат Ігор Зінкевич.

Ярослав Базилевич втратив дружину і трьох доньок / Фото Ігор Зінкевич

До слова, Львівська міська рада раніше повідомляла, де саме поховають загиблих львів'ян.