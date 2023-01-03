В сети публикуют фотографии с подснежниками, распустившимися на Новый год. Однако в регионе расцветают не только подснежники.

Интересно Снег и до 18 градусов мороза: какая будет погода на Рождество и Рождество.

Не совсем зимний январь

Житель города Свалява в Закарпатье опубликовал фото подснежников, сделанное в первый день 2023 года. На фото видно, как распускаются цветы, обычно появляющиеся в начале весны. Это еще одно свидетельство того, что зима у нас не типичная. Природа, по всей видимости, на нашей стороне, ведь пропагандисты месяцами пытались запугать нас холодной зимой.



Новогодние подснежники в Сваляве / Фото Йожефа Молнара

Накануне мы уже сообщали, что в Ужгороде и Мукачево также зацвели сакуры. Эти деревья также зацвели и в Киеве. В Одессе также из-за тепла начинают распускаться почки на деревьях.



На Закарпатье – весна / Фото из соцсетей

В первый день 2023 года в Украине зафиксировали ряд температурных и метеорологических рекордов – температура воздуха кое-где достигла показателей апреля. На Западе Украины местами Укргидрометцентр зафиксировал 20 градусов тепла 1 января.

Однако в Украине идут похолодание и дожди. Холоднее всего будет 7 и 8 января – на Севере, Юге и Востоке Украины будут сильные морозы, кое-где до -18 градусов.