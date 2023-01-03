Прогноз погоды на 6 января

Практически всю территорию Украины 6 января накроют осадки. Однако, если на Западе они в большинстве своем будут не существенными, то на Востоке – мокрый снег.

Днем будет господствовать плюсовая температура. Ночью – небольшие морозы.

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Холоднее всего – в Чернигове и Сумах. Там столбик термометра ночью опустится до -5...-7 градусов. Такая температура, вероятно, будет в Чернигове и днем, между тем в Сумах от 5 до 3 градусов мороза.

Прогноз погоды на 6 января / Скриншот из Укргидрометцентра

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Какая будет погода на Рождество

На Рождество кое-где температура воздуха даже может опуститься до -16...-18 градусов.

Почти по всей территории нашего государства прогнозируют снегопады. Впрочем, в части регионов без существенных осадков.

Самые сильные морозы посетят северо-восток Украины. В частности:

в Сумах ночью столбик термометра, вероятно, опустится аж до -16...-18 градусов;

в Чернигове – -14...-16;

в Харькове – -12...-14.

Интересно, что плюсовую температуру в сутки прогнозируют только во временно оккупированном Крыму. Днем 6 – 8 градусов тепла, а ночью – +2…+4.

Прогноз погоды на 7 января / Скриншот из Укргидрометцентра.