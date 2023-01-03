Прогноз погоди на 6 січня

Майже всю територію України 6 січня накриють опади. Однак, якщо на Заході вони здебільшого будуть не суттєвими, то на Сході йтиме мокрий сніг.

Вдень здебільшого пануватиме плюсова температура. Натомість вночі будуть невеликі морози.

До речі Зимовій казці бути: коли в Україну повернуться морози

Найпрохолодніше – у Чернігові та Сумах. Там стовпчик термометра вночі опуститься до -5..-7 градусів. Така температура, ймовірно, буде у Чернігові і вдень, тим часом у Сумах від 5 до 3 градусів морозу.

Прогноз погоди на 6 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода на Різдво

На Різдво подекуди температура повітря навіть може опуститися до -16..-18 градусів.

Майже на всій території нашої держави прогнозують снігопади. Втім, у частині регіонів без суттєвих опадів.

Найсильніші морози навідаються на північний схід України. Зокрема:

у Сумах вночі стовпчик термометра, ймовірно, опуститься аж -16...-18 градусів;

у Чернігові – -14...-16;

у Харкові – -12...-14.

Цікаво, що плюсову температуру на добу прогнозують лише у тимчасово окупованому Криму. Вдень 6 – 8 градусів тепла, а вночі – +2...+4.

Прогноз погоди на 7 січня / Скриншот з Укргідрометцентру