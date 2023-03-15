Такая же ситуация произошла и на Закарпатье. При попытке нелегального пересечения границы в Венгрию утонул мужчина из Николаевщины.

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Обстоятельства инцидента

14 марта пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда во время патрулирования береговой отмели реки Тиса увидели двух мужчин, бежавших в сторону госграницы с резиновой лодкой.

Военнослужащие немедленно приступили к преследованию правонарушителей. Один из правонарушителей прыгнул в реку, другой попытался скрыться в кустарниках.

Подбежав к реке, пограничники услышали крик зовущего человека: мужчину в воде стремительно несло течение. Военнослужащие пытались догонять его по берегу, однако густые кустарники вдоль Тисы препятствовали осуществлению спасательных мер.

Через несколько минут, утопленник исчез из поля зрения наряда. На место происшествия пограничники вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. К несчастью, проведенные ими первичные поисковые мероприятия результатов не дали.

Сколько стоила такая "услуга" нарушителям

Скрывавшегося в кустарниках правонарушителя задержали. Он рассказал пограничникам, что мужчины намеревались переплывать Тису на лодке. Плав средством их снабдил неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых. Сам задержаный из Закарпатья, а его спутник приехал из Николаева.

Задержанный правонарушитель / Фото Западное региональное управление ГПС

С организатором незаконного пересечения границы задержанный общался только по телефону и выполнял все "инструкции", которые ему предоставлялись. В день, когда они должны были пересечь границу, им приказали спрятаться недалеко от границы и ожидать дальнейших указаний. После этого мужчина в маске принес им резиновую лодку и повел к реке, затем рукой указал направление движения и скрылся.

За такой "сервис" задержанный должен был заплатить 3,5 тысячи долларов. В настоящее время оперативники отряда выясняют круг всех лиц, причастных к переправке военнообязанных мужчин через границу.

Поисковые мероприятия утопленника продолжат с привлечением водолазов.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения России это уже 14 случай гибели нарушителя границы в водах Тисы. Еще трое мужчин погибли на участке Мукачевского пограничного отряда в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

Пограничники добавляют, что за последние сутки в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Март-2023" они задержали 11 нарушителей границы.