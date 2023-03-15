Така ж ситуація сталась і на Закарпатті. Під час спроби нелегального перетину кордону з Угорщиною втопився чоловік із Миколаївщини.

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Обставини інциденту

14 березня прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону під час патрулювання берегової лінії річки Тиса побачили двох чоловіків, які бігли у бік держрубежу з гумовим човном.

Військовослужбовці негайно розпочали переслідування правопорушників. Один із правопорушників стрибнув у річку, інший спробував сховатися у чагарниках.

Підбігши до річки, прикордонники почули крик людини, яка кликала на допомогу: чоловіка у воді стрімко несла течія. Військовослужбовці намагалися наздоганяти його по берегу, проте густі чагарники вздовж Тиси перешкоджали здійсненню рятувальних заходів.

За кілька хвилин, потопельник зник із поля зору наряду. На місце події прикордонники викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. На жаль, проведені ними первинні пошукові заходи результатів не дали.

Скільки коштувала така "послуга" порушникам

Правопорушника, який ховався у чагарях, затримали. Він розповів прикордонникам, що чоловіки мали намір перепливати Тису човном. Плавзасобом їх забезпечив невідомий чоловік, якого вони знайшли через знайомих. Сам затриманий із Закарпаття, а його супутник приїхав з Миколаївщини.

Затриманий правопорушник / Фото Західне регіональне управління ДПС

З організатором незаконного перетину кордону затриманий спілкувався лише телефоном та виконував усі "інструкції", які йому надавалися. У день, коли вони мали перетнути кордон, їм наказали заховатися неподалік від кордону та чекати подальших вказівок. Після цього чоловік у масці приніс їм гумовий човен та повів до річки, далі рукою вказав напрямок руху та втік.

За такий "сервіс" затриманий мав заплатити 3,5 тисячі доларів. Наразі оперативники загону з'ясовують коло усіх осіб, причетних до переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон.

Пошукові заходи потопельника продовжать із залученням водолазів.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Росії, це вже 14 випадок загибелі порушника кордону у водах Тиси. Ще троє чоловіків загинули на ділянці Мукачівського прикордонного загону в горах під час спроби незаконно потрапити у Румунію.

Прикордонники додають, що впродовж останньої доби в рамках оперативно-профілактичних заходів "Березень-2023" вони затримали 11 порушників кордону.