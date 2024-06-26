Трагедия произошла в селе Новое Давыдково 25 июня. Тела детей нашли только сегодня утром.

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На Закарпатье утонули дети

Как сообщили спасатели, днем 25 июня 8-летний мальчик вместе со своим 9-летним другом пошли на прогулку, но домой так и не вернулись. Около 22:00 в полицию обратилась жительница села Ключарки и сообщила об исчезновении детей.

Правоохранители сразу начали поиски детей. К операции также привлекли кинологов с собаками, а впоследствии и горных спасателей и специалистов местного пожарно-спасательного подразделения.

При обследовании территории вероятного исчезновения мальчиков, одной из поисковых групп было найдено их вещи на берегу озера в селе Новое Давыдково. После этого к поиску привлекли водолазов. Утром 26 июня спасатели обнаружили тела детей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Светлая память.

В ГСЧС отметили, что с начала июня это уже четвертый случай утопления несовершеннолетних и пятая смерть ребенка на воде с начала года. Поэтому спасатели напоминают родителям, что дети должны купаться исключительно под присмотром взрослых и знать правила поведения на воде.