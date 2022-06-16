Воздух прогреется до +27 градусов. Дожди возможны только на Западе, в остальных областях – сухо.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко , погода в пятницу в Украине будет комфортной, в отличие от Испании, Португалии и Франции.
Температура воздуха 17 июня в большинстве наших областей будет составлять в течение дня +20…+27 градусов, а в западных областях ожидается +17…+22 градуса. Ветер не сильный, северо-западного направления.
Где будут осадки
Дожди с грозами пройдут в западных областях, местами на Севере, а также:
- Винницкой области,
- Черкасской области,
- Одесской области.
Возможны также шквальные порывы ветра. На остальной территории без осадков.
Погода в Киеве
В украинской столице пятница будет умеренно теплой – +23…+24 градуса. Дождь с грозой ожидается в столице во второй половине дня.
Июнь перемахнул середину, лето мудреет, набирает силу, красоту, зрелость, уверенность – как все украинцы. Лето победило и мы победим,
– подчеркнула Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Температура воздуха на Западе будет прохладной. Это – небольшой отдых перед будущей жарой. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабеет и к вечеру окончится. Воздух прогреется до +19…+21 градуса. На Востоке облаков на небе не будет, а день обещает быть ясным. Без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметки в +24...+26 градусов.
В некоторых северных областях будет облачная погода. Однако серьезные осадки не прогнозируют. Воздух прогреется до +24...+26 градусов. На Юге будет самое теплое - +25...+27 градусов. Небо будет покрыто облаками. Осадков не ожидают.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +22...+24
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +20...+22
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +24...+26