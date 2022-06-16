Повітря прогріється до +27 градусів. Дощі можливі лише на Заході, в решті областей – сухо.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, погода у п'ятницю в Україні буде комфортна, на відміну від Іспанії, Португалії та Франції.

Температура повітря 17 червня у більшості наших областей становитиме впродовж дня +20...+27 градусів, а в західних областях очікується +17...+22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку.

Де будуть опади

Дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями на Півночі, а також на:

Вінниччині,

Черкащині,

Одещині.

Можливі також шквальні пориви вітру. На решті території без опадів.

Погода у Києві

В українській столиці п'ятниця буде помірно теплою – +23...+24 градуси. Дощ з грозою передбачається у столиці в другій половині дня.

Червень перемахнув середину, літо мудрішає, набирає силу, красу, зрілість, впевненість – так, як всі українці. Літо перемогло і ми переможемо,

– наголосила Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Температура повітря на Заході буде дещо прохолодною. Це – невеликий перепочинок перед майбутньою спекою. Сильний дощ падатиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться. Повітря прогріється до +19...+21 градуса. На Сході хмар на небі не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Стовпчики термометра підіймуться до позначки у +24...+26 градусів.

У деяких північних областях спостерігатиметься хмарна погода. Однак серйозних опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +24...+26 градусів. На Півдні буде найтепліше – +25...+27 градусів. Небо буде трохи вкрите хмарами. Опадів не очікують.

Прогноз погоди у містах України 17 червня

Ужгород – +22...+24

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19...+21

Рівне – +20...+22

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 17 червня / Карта Укргідрометцентру