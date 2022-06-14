Дамба була розташована між Верхнім Бишкином та Олексіївкою. Про це журналістам повідомив голова сільської громади Анатолій Страхов.

До теми Посівні площі зменшилися на 25%: чи буде достатньо урожаю для українців

На щастя, серед населення травмованих немає. Але збитки врожаю ще необхідно підрахувати.

Вода з дамби піша в річку, все затопило

Збитки ми зараз підраховуємо. Був буревій і велика злива, рвонуло дамбу на ставках, потім ця вода пішла в річку Береку. Зруйнувало насипну дамбу, яка була там після підриву мосту відсипана. Зараз "Укравтодор" підраховує, бо це їхнє майно. Суттєвих збитків завдано власнику водойми,

– сказав Страхов.

Окрім цього, внаслідок зливи та руйнування дамби затоплені навколишні поля й знищені посіви соняшнику й озимої пшениці.

В Україні очікують проблеми з постачанням деяких продуктів

Наразі внутрішнє виробництво в Україні перевищує споживання, тож дефіциту продуктів в Україні не очікують. Проте тимчасова окупація півдня України та схильність населення робити запаси може призвести до певних проблем. Зокрема, окуповані Херсонська та частина Запорізької областей спеціалізуються на промисловому вирощуванні:

черешні,

перців,

цибулі,

баклажанів,

динь,

кавунів.

Але варто зауважити, що нестача цих продуктів може бути перекрита за допомогою імпортних поставок нашими партнерами та надходженням врожаю на інших територіях України. Натомість фермери Херсонщини та Запоріжжя, на жаль, мають іншу проблему. Оскільки вони не мають можливості продавати продукти в попередніх об'ємах, їхня праця просто буквально тоннами перегниває. Для того, щоб хоч якось врятувати ситуацію, вони продають свою продукцію містянам за безцінь.

Може виникнути дефіцит гречки

Українці дуже полюбляють гречку і за рік готують приблизно 140 тисяч тонн гречаної крупи. В нашій країні вирощують лише половину цієї кількості. Решту ми імпортували з Росії.

Початок повномасштабного вторгнення вплинув на постачання і невдовзі гречка може стати дефіцитною, а ціни на крупу можуть стати захмарними. Якщо раніше гречку можна було придбати в будь-якому магазині, то тепер вона є не скрізь. І ціни на крупу вже поступово зростають. Ситуація може погіршитись через ажіотажний попит зі сторони населення, що пов'язане з бажанням зробити запаси продовольства під час воєнного стану.

До теми – окупанти втретє вкрали метал з Маріуполя: дивіться відео