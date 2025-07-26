Около 23:00 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Запорожской области 26 июля?

В 01:47 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что вражеский БПЛА ударного типа двигается в направлении Хортицкого района Запорожья. Позже стало известно, что дрон исчез из оповещения в районе села Бабурка.

В 01:55 чиновник предупредил о работе ПВО.

В 02:03 Федоров заявил о движении 2 вражеских БПЛА ударного типа в направлении Хортицкого района Запорожья.

В 02:06 в Запорожье прогремели взрывы.

Звуки взрывов, которые сейчас слышны в Запорожье – работа нашей ПВО. Тревога продолжается. Находитесь в безопасности,

– написал Федоров в 02:12.

Заметим, что противник массированно обстреливает дронами и баллистами Днепр и Харьков. В городах есть прилеты и раненые.

Ночью враг ударил по Шостке КАБами. Поврежден жилищный сектор.