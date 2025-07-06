Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

Тревогу в Запорожской области объявили еще в 22:50 5 июля. Воздушные силы в 00:04 6 июля предупреждали о движении вражеских беспилотников в регион.

"Группа вражеских БПЛА на Запорожье – курсом на Днепропетровщину", – написали военные.

К этому также добавились еще угрозы от авиационных средств поражения и баллистического вооружения оккупантов.

О взрывах в Запорожской области стало известно в 01:47. Об этом написал Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал чиновник.

В 01:59 Федоров написал, что в области работает украинская ПВО по вражеским целям. В 02:01 в Запорожской области раздались повторные взрывы.

Также громкие звуки слышали и в самом Запорожье. Об этом написали журналисты Общественного.

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