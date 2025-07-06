Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Смотрите также Взрывы в Николаеве: ударные БпЛА атаковали город
Что известно о взрывах в Запорожской области
Тревогу в Запорожской области объявили еще в 22:50 5 июля. Воздушные силы в 00:04 6 июля предупреждали о движении вражеских беспилотников в регион.
"Группа вражеских БПЛА на Запорожье – курсом на Днепропетровщину", – написали военные.
К этому также добавились еще угрозы от авиационных средств поражения и баллистического вооружения оккупантов.
О взрывах в Запорожской области стало известно в 01:47. Об этом написал Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал чиновник.
В 01:59 Федоров написал, что в области работает украинская ПВО по вражеским целям. В 02:01 в Запорожской области раздались повторные взрывы.
Также громкие звуки слышали и в самом Запорожье. Об этом написали журналисты Общественного.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.