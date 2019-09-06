На 24 канале стартует проект "После всего"

На 24 канале стартует новый проект "После всего", автор и ведущий – Дмитрий Гнап. Идея новой программы в том, чтобы возвращаться к важным событиям, которые произошли ранее, и выяснять, чем же все закончилось. Чем закончилась, например, резонансная авария, и сел ли тот или иной коррупционер, которого так громко задерживали?

В каждом эпизоде программы речь пойдет о важных событиях, которые произошли ранее и о которых все могли забыть. Это и громкие коррупционные дела, и резонансные уголовные случаи, и ужасные аварии. Словом, события, о которых сегодня говорят и в медиа, и на кухнях, а уже через несколько дней они исчезают из наших разговоров и из сюжетов телеканалов, потому что их вытесняют другие новости. И только через какое-то время, вспоминая это событие, нам хочется спросить: стоп, так а чем там все кончилось? Кого-то наказали? А если до сих пор не наказали, то кто в этом виноват?

"Мы знаем точно, что наша программа не понравится виновникам многих таких историй, поскольку они хотели бы, чтобы вы о них забыли. Потому что, когда общественное внимание от них отвлекается, они могут договариваться о том, как избежать наказания", – говорит автор и ведущий программы Дмитрий Гнап.

И лишь, пока мы не забываем о какой-то истории, пока держим ее в центре внимания – у нас есть шанс добиться справедливости,

– убежден Гнап.

Первая программа выйдет в эфир в понедельник, 9 сентября, в 22:30. Тема первого выпуска – дело "бриллиантовых прокуроров", а гостем в студии будет заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.