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      На 24 канале стартует проект "После всего"

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      "После всего" с Дмитрием Гнапом на 24 канале
      "После всего" с Дмитрием Гнапом на 24 канале / 24 канал

      На 24 канале стартует новый проект "После всего", автор и ведущий – Дмитрий Гнап. Идея новой программы в том, чтобы возвращаться к важным событиям, которые произошли ранее, и выяснять, чем же все закончилось. Чем закончилась, например, резонансная авария, и сел ли тот или иной коррупционер, которого так громко задерживали?

      В каждом эпизоде программы речь пойдет о важных событиях, которые произошли ранее и о которых все могли забыть. Это и громкие коррупционные дела, и резонансные уголовные случаи, и ужасные аварии. Словом, события, о которых сегодня говорят и в медиа, и на кухнях, а уже через несколько дней они исчезают из наших разговоров и из сюжетов телеканалов, потому что их вытесняют другие новости. И только через какое-то время, вспоминая это событие, нам хочется спросить: стоп, так а чем там все кончилось? Кого-то наказали? А если до сих пор не наказали, то кто в этом виноват?

       

      "Мы знаем точно, что наша программа не понравится виновникам многих таких историй, поскольку они хотели бы, чтобы вы о них забыли. Потому что, когда общественное внимание от них отвлекается, они могут договариваться о том, как избежать наказания", – говорит автор и ведущий программы Дмитрий Гнап.

      И лишь, пока мы не забываем о какой-то истории, пока держим ее в центре внимания – у нас есть шанс добиться справедливости,
      – убежден Гнап.

      Первая программа выйдет в эфир в понедельник, 9 сентября, в 22:30. Тема первого выпуска – дело "бриллиантовых прокуроров", а гостем в студии будет заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дмитрий Гнап - новости После всего
      Источник: 24 канал
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