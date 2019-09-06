12:25
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      На 24 каналі стартує проєкт "Після всього"

      147 Читать новость на русском
      "Після всього" з Дмитром Гнапом на 24 каналі
      "Після всього" з Дмитром Гнапом на 24 каналі / 24 канал

      На 24 каналі стартує новий проєкт "Після всього", автор і ведучий – Дмитро Гнап. Ідея нової програми в тому, щоб повертатися до важливих подій, які сталися раніше, і з’ясовувати, чим же все закінчилося. Чим закінчилася, наприклад, резонансна аварія, або чи сів той чи інший корупціонер, якого так гучно затримували?

      У кожному епізоді програми йтиметься про важливі події, які сталися раніше і про які всі могли забути. Це і гучні корупційні справи, і резонансні кримінальні випадки, і жахливі аварії. Словом, події, про які ще сьогодні говорять і в медіа, і на кухнях, а вже через кілька днів вони зникають із наших розмов і з сюжетів телеканалів, бо їх витісняють інші новини. І тільки за якийсь час, згадуючи цю подію, нам хочеться спитати: стоп, так а чим там все скінчилося? Чи когось покарали? А якщо досі не покарали, то хто в цьому винен?

       

      "Ми знаємо точно, що наша програма не сподобається винуватцям багатьох таких історій, оскільки, вони хотіли б, щоб ви про них забули. Бо, коли суспільна увага від них відволікається, вони можуть домовлятися про те, як уникнути покарання", – говорить автор і ведучий програми Дмитро Гнап.

      І лише, допоки ми не забуваємо про якусь історію, поки тримаємо її в центрі уваги – у нас є шанс домогтися справедливості,
      – переконаний Гнап.

      Перша програма вийде в ефір у понеділок, 9 вересня, о 22:30. Тема першого випуску – справа "діамантових прокурорів", а гостем у студії буде заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.

      blog_ava
      Безсмертний хоче оскаржити скасування депутатської недоторканності у Конституційному суді
      сьогодні
      7027
      Теги: Новини України Дмитро Гнап - новини Після всього
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сьогодні , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Сергій Фурса 317
      "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      сьогодні , 11:00 "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      Ірина Шиба 233
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1262
      Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      сьогодні , 10:35 Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      Єлизавета Герасимюк 1415
      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      сьогодні , 08:40 Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      Блог Медіа 1291
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук