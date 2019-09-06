На 24 каналі стартує проєкт "Після всього"

На 24 каналі стартує новий проєкт "Після всього", автор і ведучий – Дмитро Гнап. Ідея нової програми в тому, щоб повертатися до важливих подій, які сталися раніше, і з’ясовувати, чим же все закінчилося. Чим закінчилася, наприклад, резонансна аварія, або чи сів той чи інший корупціонер, якого так гучно затримували?

У кожному епізоді програми йтиметься про важливі події, які сталися раніше і про які всі могли забути. Це і гучні корупційні справи, і резонансні кримінальні випадки, і жахливі аварії. Словом, події, про які ще сьогодні говорять і в медіа, і на кухнях, а вже через кілька днів вони зникають із наших розмов і з сюжетів телеканалів, бо їх витісняють інші новини. І тільки за якийсь час, згадуючи цю подію, нам хочеться спитати: стоп, так а чим там все скінчилося? Чи когось покарали? А якщо досі не покарали, то хто в цьому винен?

"Ми знаємо точно, що наша програма не сподобається винуватцям багатьох таких історій, оскільки, вони хотіли б, щоб ви про них забули. Бо, коли суспільна увага від них відволікається, вони можуть домовлятися про те, як уникнути покарання", – говорить автор і ведучий програми Дмитро Гнап.

І лише, допоки ми не забуваємо про якусь історію, поки тримаємо її в центрі уваги – у нас є шанс домогтися справедливості,

– переконаний Гнап.

Перша програма вийде в ефір у понеділок, 9 вересня, о 22:30. Тема першого випуску – справа "діамантових прокурорів", а гостем у студії буде заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.