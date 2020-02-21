В понедельник, 24 февраля, на 24 канале стартует утреннее шоу "Утро на 24-м". Программа будет выходить в эфир каждый день с 7:00 до 10:00 утра.

Ведущими утреннего шоу стали Егор Скорина и Каролина Король, а также Алексей Печий и Юлия Калиновская. До этого Каролина Король была ведущей утренних выпусков новостей, Егор и Алексей – ведущими программы "О главном" на 24 канале, а Юлия Калиновская работала ведущей в эфире радио Максимум. В утреннем шоу они будут работать парами через неделю. В понедельник в эфире дебютируют Егор и Каролина.

Формат "Утра на 24-м" – это микс интересной информации, шуток, полезных советов, а также ежечасные выпуски новостей и познавательные проекты – все, чтобы зрители могли интересно и полезно провести утро и спланировать свой день.

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