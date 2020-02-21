У понеділок, 24 лютого, на 24 каналі стартує ранкове шоу "Ранок на 24-му". Програма виходитиме в ефір щобудня з 7:00 до 10:00 ранку.

Ведучими ранкового шоу стали Єгор Скорина та Кароліна Король і Олексій Печій та Юлія Калиновська. До цього Кароліна Король була ведучою ранкових випусків новин, Єгор та Олексій – ведучими програми "Про головне" на 24 каналі, а Юлія Калиновська працювала ведучою в ефірі радіо Максимум. В ранковому шоу вони працюватимуть парами через тиждень. У понеділок в ефірі дебютують Єгор і Кароліна.

Формат "Ранку на 24-му" – це мікс цікавої інформації, жартів, корисних порад, а також щогодинні випуски новин і пізнавальні проєкти – все, щоб глядачі могли цікаво і корисно провести ранок та спланувати свій день.

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