На 82 году жизни умер известный историк и киевовед

В среду, 9 января, на 82 году жизни умер известный краевед, автор многих путеводителей, альбомов и монографий, историк Дмитрий Малаков.

Об этом сообщил его коллега Виктор Киркевич на своей странице в Facebook.

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Дмитрий Малаков был членом Национального союза краеведов Украины, лауреатом Премии имени Дмитрия Яворницкого. Кроме того, на его счету почти три десятка публикаций и книг.

Родился 13 октября 1937 года в киевской семье служащих. Во время оккупации города находился в детских домах на Соломенке, Керосинной и в Ворзеле. В 1960 году он окончил Киевский инженерно-строительный институт, который сейчас называется Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Работал по специальности в системе "Киевэнерго", потом на заводе "Арсенал" в Киеве. Более 30 лет своей жизни он работал в Музее истории Киева, где был заместителем директора музея.

Прожив всю жизнь в Киеве, Малаков передал множество артефактов прошлых эпох из семейной коллекции для экспозиции в музеях и на выставках.