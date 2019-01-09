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      На 82 році життя помер відомий історик та києвознавець

      1167 Читать новость на русском
      Дмитро Малаков
      Дмитро Малаков / ua.news

      У середу, 9 січня, на 82 році життя помер відомий краєзнавець, автор багатьох путівників, альбомів та монографій, історик Дмитро Малаков.

      Про це повідомив його колега Віктор Киркевич на своїй сторінці у Facebook.

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      Дмитро Малаков був членом Національної спілки краєзнавців України, лауреатом Премії імені Дмитра Яворницького. Окрім того, мав майже три десятки публікацій та книг.

      Народився 13 жовтня 1937 року у київській родині службовців. Під час окупації міста перебував у дитячих будинках на Солом'янці, Керосинній та у Ворзелі. У 1960 році він закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, який зараз називається Київський національний університет будівництва та архітектури. Працював за фахом у системі "Київенерго", згодом на заводі "Арсенал" у Києві. Понад 30 років свого життя він працював у Музеї історії Києва, де був заступником директора музею.

      Проживши все життя у Києві, Малаков передав безліч артефактів минулих епох із сімейної колекції для експозиції в музеях і на виставках.

      Теги: Новини України Втрати Наука
      Джерело: 24 Канал
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