На Азовском побережье – нашествие ядовитых медуз: видео

Отдыхающие жалуются на нашествие крупных ядовитых медуз на побережье Азовского моря. Морские существа в большом количестве оккупировали прибрежную полосу воды.

В частности, туристы, отдыхающие вблизи Арабатской стрелы, рассказывают, что море просто кишит медузами. Люди публикуют в сети видео и фото с места отдыха.

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Одна большая медуза несколько дней назад ужалила меня в бок, до сих пор ногу дергает,

– жалуется один из видеоблогеров.

На кадрах, снятых отдыхающими, видно, что на Азовском побережье появилась медуза корнерот. Это самая большая медуза Черного и Средиземного морей.

Эти морские существа в диаметре могут достигать 50-60 сантиметров и весить 10 килограммов.

Они не являются чрезвычайно опасными, однако у людей, склонных к аллергии, после их соприкосновения могут возникать большие отеки и раздражение на теле.