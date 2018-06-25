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На Азовському узбережжі – нашестя отруйних медуз: відео

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Відпочивальники скаржаться на нашестя великих отруйних медуз на узбережжі Азовського моря
Відпочивальники скаржаться на нашестя великих отруйних медуз на узбережжі Азовського моря / izmailvechernii.com.ua

Відпочивальники скаржаться на нашестя великих отруйних медуз на узбережжі Азовського моря. Морські істоти у великій кількості окупували прибережну смугу води.

Зокрема, туристи, які відпочивають поблизу Арабатської стріли, розповідають, що море просто кишить медузами. Люди публікують у мережі відео та фото з місця відпочинку.

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Одна велика медуза декілька днів тому вжалила мене в бік, досі ногу сіпає,
– скаржиться один із відеоблогерів.

На кадрах, знятих відпочивальниками, видно, що на Азовському узбережжі з'явилася медуза корнерот. Це найбільша медуза Чорного і Середземного морів.

Ці морські істоти у діаметрі можуть досягати 50-60 сантиметрів та важити 10 кілограмів.

Вони не є надзвичайно небезпечними, проте у людей, схильних до алергії, після їхнього дотику можуть виникати великі набряки та роздратування на тілі.

 

Теги: Новини України світ тварин Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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