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Анаконда паралізувала рух автомобілів: видовищне відео

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З бразильського лісу виповзла анаконда
З бразильського лісу виповзла анаконда / animal-photos.ru

Водії часто стикаються з тваринами, які вибігають на проїжду частину. Однак частіше трапляються швидкісні звірі, які втигають перебігти дорогу швидко, а не гігантські змії. Очевидці не знали, що робити з анакондою.

Про це повідомили водії, які зняли її на відео.

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В місті Манаус, що в Бразилії, анаконда довжиною в 3,5 метра вирішила перебратися на іншу сторону проїзної частини, вибравшись з найближчого лісу.

Її розміри виявилися настільки великими, що змія зайняла половину дороги. Рух анаконди виявився настільки повільним, що вона паралізувала рух автомобілів. До того ж, очевидцям стало цікаво, чому анаконда вирішила виповзти з лісу і відправитися на таку прогулянку.

Анаконда виповзла з лісу. Дивіться відео:

 

Теги: світ тварин Бразилія
Джерело: 24 Канал
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