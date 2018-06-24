У США врятували ведмедя, який застряг у автомобілі: вражаюче відео
В штаті Каліфорнія, що в США, ведмідь випадково застряг у авто. Місцевий поліцейський допоміг тварині вибратися з "пастки".
Відео порятунку тварини опублікував телеканал FoxNews.
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Для того, щоб допомогти ведмедю, поліцейський вирішив вибити вікна в машині. Тварина вибралась через вікно і втекла до лісу. Поки невідомо, як ведмідь потрапив в авто.
Джерело: 24 Канал
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