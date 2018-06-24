У США врятували ведмедя, який застряг у автомобілі: вражаюче відео

У США поліцейський допоміг врятуватися ведмедю, який застряг у автомобілі / Ілюстративне фото

В штаті Каліфорнія, що в США, ведмідь випадково застряг у авто. Місцевий поліцейський допоміг тварині вибратися з "пастки".