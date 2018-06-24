В США спасли медведя, застрявшего в автомобиле: впечатляющее видео
В штате Калифорния, что в США, медведь случайно застрял в авто. Местный полицейский помог животному выбраться из "ловушки".
Видео спасения животного опубликовал телеканал FoxNews.
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Для того, чтобы помочь медведю, полицейский решил выбить окна в машине. Животное выбралось через окно и убежало в лес. Пока неизвестно, как медведь попал в авто.
Источник: 24 Канал
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