16 июня в селе Ольховка Волгоградской области Росийськоии Федерации медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления цирка-шапито.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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Как отмечается, медведь, который явно не очень хотел выступать, в результате нападал на одного из работников цирка, повалил его на арену и начал таскать по ней. В это время другие дрессировщицы били животное палками и пытались оттянуть от мужчины.

Впоследствии, мужчина все же смог высвободиться из пасти медведя и ушел за кулисы без посторонней помощи, ведь не пострадал сейрозно.

Дрессировщики оттеснили животное с арены подальше от зрителей и загнали за кулисы.

Как видно из кадров, арена и ряды со зрителями не были ограждены, как того требуют правила безопасности. У людей началась паника, но им сказали оставаться на своих местах. Также отмечается, что из-за этого жуткого инцидента сильно перепугались дети.

В российском цирке медведь напал на дрессировщика