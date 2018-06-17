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Жуткая смерть: в Индонезии питон проглотил женщину

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В Индонезии питон проглотил женщину
В Индонезии питон проглотил женщину / Иллюстративное фото

В Индонезии на острове Муна, юго-восточной провинции Сулавеси, 7-метровый питон проглотил 54-летнюю женщину. Крестьяне убили рептилию и разрезали живот, где нашли полностью одетое тело женщины.

Об этом сообщает Associated Press .

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В четверг вечером женщина возилась на своем огороде и исчезла. В пятницу ее семья отправилась разыскивать ее, но нашли только обувь и фонарик. Около 50 метров от места, где были найдены ее вещи, крестьяне нашли раздутого питона. Крестьяне убили рептилию и принесли ее в деревню.

"Когда разрезали живот змеи, они нашли тело женщины полностью одетое", – говорится сообщении издания.

 

Теги: мир животных Индонезия
Источник: 24 Канал
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