Моторошна смерть: в Індонезії пітон проковтнув жінку

В Індонезії на острові Муна, південно-східній провінції Сулавесі, 7-метровий пітон проковтнув 54-річну жінку. Селяни вбили рептилію та розрізали живіт рептилії, де знайшли повністю одягнене тіло жінки.

Про це повідомляє Associated Press .

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У четвер ввечері жінка поралася на своєму городі та зникла. У п'ятницю її родина подалася розшукувати її, але знайшли лише її взуття і ліхтарик. Близько 50 метрів від місця, де були знайдені її речі, селяни знайшли роздутого пітона. Селяни вбили рептилію та принесли її в село.

"Коли розрізали живіт змії, вони знайшли тіло жінки повністю одягнуте", – йдеться уповідомленні видання.