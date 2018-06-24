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Анаконда парализовала движение автомобилей: зрелищное видео

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Из бразильского леса выползла анаконда
Из бразильского леса выползла анаконда / animal-photos.ru

Водители часто сталкиваются с животными, которые выбегают на проезжую часть. Однако чаще встречаются скоростные звери, которые успевают перебежать дорогу быстро, а не гигантские змеи. Очевидцы не знали, что делать с анакондой.

Об этом сообщили водители, которые сняли ее на видео.

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В городе Манаус, в Бразилии, анаконда длиной в 3,5 метра решила перебраться на другую сторону проезжей части, выбравшись из ближайшего леса.

Ее размеры оказались настолько большими, что змея заняла половину дороги. Движение анаконды оказалось настолько медленным, что она парализовала движение автомобилей. К тому же, очевидцам стало интересно, почему анаконда решила выползти из леса и отправиться на такую прогулку.

Анаконда выползла из леса. Смотрите видео:

 

Теги: мир животных Бразилия
Источник: 24 Канал
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